Bastonate alla ex e a anziano che lo ospita, arrestato

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni di origini romene, accusato di duplice tentato omicidio nei confronti della ex fidanzata e di un anziano che la ospitava in quel momento. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena ma non sono in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'ex compagno ha fatto irruzione nella casa dell'anziano e ha iniziato a picchiare con un bastone e a pugni i due per motivi di gelosia. Dopo l'aggressione si è costituito ai carabinieri e è stato arrestato.