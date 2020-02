Tumori:Liguria,10mila nuovi casi in 2019

In Liguria, nel 2019, si sono manifestati circa 10.000 nuovi casi, mentre sono oltre 80.000 le persone in trattamento o già guarite: sono alcuni dati che emergono in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, che si celebra il 4 febbraio. In Europa e in Italia le Reti oncologiche sono lo strumento organizzativo che il Sistema sanitario offre per assicurare appropriatezza ed equità nell'offerta dei trattamenti. Nel 2018 le funzioni della Rete oncologica della Liguria sono state assorbite dal Diar oncoematologico, istituito per "'fare squadra' tra il Policlinico San Martino, hub regionale del sistema e gli altri ospedali ed il territorio", spiega il coordinatore Paolo Pronzato. Il modello organizzativo per tutte le malattie neoplastiche è quello delle Breast Unit. "Sono orgogliosa che la Liguria rappresenti un modello di riferimento, anche nazionale, nel campo della senologia", afferma la vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale.