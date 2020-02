Scalinata Borghese,da avvio 8mila visite

(ANSA) - GENOVA, 4 FEB - Inaugurazione ufficiale per Scalinata Borghese, la struttura liberty in centro a Genova recuperata dopo 15 anni di abbandono e aperta il 14 gennaio, con già 8mila persone visitatori in meno di un mese: "E' un'inaugurazione che corona anni di attese burocratiche e un anno di lavori - dice Davide Viziano, presidente del gruppo Viziano -. Abbiamo un bar con pasticceria, un ristorante da 50 coperti al piano superiore e una sala polivalente, sotto, dove fare concerti o cerimonie. A marzo, poi, inaugureremo anche la terrazza, che ha una vista bellissima sulla città, dove pensiamo di allestire anche un barbecue. L'investimento è stato circa 2 milioni con un project financing di 40 anni". Il project financing è tra gli strumenti su cui punta il comune. "Lo abbiamo utilizzato per il mercato di Corso Sardegna, ma anche per il waterfront di Levante e l'Hennebique", spiega il sindaco Marco Bucci: "mettiamo a disposizione una struttura e chi la prende recupera l'investimento con la gestione per diversi anni".