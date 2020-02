Sanremo: lacrime e standing ovation per Rita Pavone

(ANSA) - SANREMO, 04 FEB - Lacrime e standing ovation alla fine dell'esibizione per Rita Pavone, 74 anni. Ariston in piedi per la prima volta dall'inizio della serata per l'artista che sul palco ha messo tutta se stessa. Voce, energia e grinta non hanno età. E' in gara con Niente (Resilienza 74). (ANSA).