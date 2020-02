Sanremo: finale giovani registrata, ira Fimi, Rai reagisce

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - L'esibizione dei due finalisti della sezione Giovani del festival di Sanremo andrà in onda registrata durante la serata finale: ad annunciarlo è la Fimi, la Federazione dell'Industria Musicale che parla di "schifezza" e "pagliacciata", protestando contro una modifica al regolamento "resa nota ieri sera alle 23". "I Giovani sono sempre più maltrattati", attacca Enzo Mazza, ceo di Fimi. "Adesso c'è la schifezza della finale dei Giovani per la quale manderanno la registrazione dell'esibizione dell'artista in semifinale. Una pagliacciata . E pensare che avevamo fatto progressi l'anno scorso". "Nella sezione Nuove Proposte, la sfida diretta di finale - si legge nella modifica al regolamento - avrà luogo attraverso la riproposizione registrata delle interpretazioni (o diparte di esse) delle due canzoni ancora in competizione, rese dai relativi Artisti durante le sfide di semifinale". Ma la risposta della Rai non tarda ad arrivare: "Attacchi gratuiti.

Nessuno si è mai sognato di parlare inutili lavori discografici.

Esigo rispetto", reagisce il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo che rimanda al mittente le accuse della Fimi, sulla decisione di mandare un registrazione per la finale dei giovani al Festival di Sanremo. "Il lavoro che abbiamo fatto in questo anni sui giovani è oggettivo e ha permesso ai brani di essere on air da più di due mesi. In più il meccanismo degli highlights è quello su cui lavoriamo anche per eleggere il vincitore dei Big", aggiunge Fasulo. "Avere il vincitore il venerdì alle 21.30 significa anche darli una visibilità che non avrebbe in un altro posizionamento in scaletta". "Noi giovani abbiamo bisogno di essere ascoltati, siamo qui per questo". Tecla Insolia, una delle 8 Nuove Proposte in gara al festival di Sanremo, si stupisce della decisione della Rai di modificare il regolamento e di mandare in onda sabato per l'esibizione dei due finalisti una registrazione della loro esibizione. "Non lo sapevo - dice corrucciata la vincitrice di Sanremo Young, che è in gara con il brano 8 marzo - e non mi fa piacere". (ANSA).