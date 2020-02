Sanremo: entra Rula, scale più importanti? Avevo 20 anni

(ANSA) - SANREMO, 04 FEB - Elegantissima nell'abito lungo color argento dalla profonda scollatura sulle spalle, Rula Jebreal entra in scena sul palco dell'Ariston: "Sanremo è un posto carico di energie bellissime, ma le scale più importanti sono quelle dell'aereo che mi ha portato in Italia quando avevo vent'anni", dice visibilmente emozionata.

"Stasera facciamo parlare la musica e tutti noi cerchiamo di fare un passo in avanti", dice ad Amadeus che le chiede un consiglio. "Cerchiamo di non fare gaffe magari", aggiunge con un sorriso. E il conduttore: "Non posso prometterlo, ma mi impegno". (ANSA).