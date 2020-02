Sanremo: Amadeus debutta, '35 anni di sogni'

(ANSA) - SANREMO, 04 FEB - Un po' teso, elegante in giacca di lurex, Amadeus ha dato il via alla 70/a edizione del festival di Sanremo. "Benvenuti", ha detto scendendo dalla scalinata e con la scenografia che si è accesa al suo via.

"Quando 35 anni fa, ho cominciato questo mestiere, e da Verona andavo a Milano, avevo un sacco di sogni. E questo è il sogno più grande: il festival di Sanremo. A Milano ho conosciuto un altro ragazzo con il quale ci siamo fatti una promessa: tu devi essere con me a Sanremo. Trentacinque anni dopo Fiorello ha mantenuto questa promessa". (ANSA).