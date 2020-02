Mancini: "Giocatori artisti. Un nome? Verratti"

(ANSA) - GENOVA, 04 FEB - "I giocatori li considero degli artisti. Un nome? Verratti". Lo ha detto Roberto Mancini, ct dell'Italia durante un evento a Palazzo Ducale a Genova. Poi facendo l'identikit del suo giocatore ideale dice: "Mi piacciono i giocatori bravi e anche po' scapestrati perché in fondo ero un po' così anche io..." Il mister azzurro ha parlato della linea verde della sua nazionale: "Agli Europei sarà difficilissimo ma questo gruppo sta facendo bene. E sono certo che ci sarà tantissimo affetto intorno alla squadra". E spiega: "Abbiamo cercato di cambiare quasi tutti, lasciando solo qualche esperto per aiutarli, poi abbiamo cercato ragazzi tecnicamente bravi, anche se forse sconosciuti: ora abbiamo ragazzi per bene, bravi, che meritano la fiducia perché ci hanno ripagato di tutto". (ANSA).