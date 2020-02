Mancini: "Bel campionato, speriamo continui così"

(ANSA) - GÉNOVA, 04 FEB - "E' un bel campionato sia in testa che in coda, speriamo che continui così sino alla fine", ha ha detto il ct della nazionale Roberto Mancini a margine dell'incontro a Palazzo Ducale a Genova "Allenatori, i guru del calcio in dialogo con gli intellettuali" intervistato dall'ex ministro Giovanna Melandri. (ANSA).