Sanremo: Salini chiude le polemiche, arriva Zucchero

(ANSA) - SANREMO, 02 FEB - La Rai è in prima linea per la parità di genere e contro la violenza sulle donne: a 48 ore dal debutto di Sanremo 2020, l'ad Fabrizio Salini prova a chiudere una volta per tutte le polemiche scatenate dalla gaffe di Amadeus sul ruolo femminile e dalla presenza in gara del rapper Junior Cally, accusato di sessismo e linguaggio violento. E lo fa scrivendo una lettera aperta alle 29 deputate di tutti gli schieramenti, guidate da Laura Boldrini e Marianna Madia, scese in campo nei giorni scorsi per chiedere le scuse del direttore artistico. Un fronte ancora aperto, però, per Matteo Salvini, che insiste sul caso Cally bollando come 'vergognosa' la scelta di "mettere in mano i microfoni a gente così, che nei testi parla di donne violentate e ammazzate".

Quel 'passo indietro' evocato da Amadeus parlando del rapporto tra Francesca Sofia Novello, una delle dieci signore del festival, e l'illustre fidanzato Valentino Rossi, è stato "un errore", ammette Salini, ma il conduttore artistico si è già scusato. Peraltro lo stesso Amadeus ha voluto una donna, Rula Jebreal, sul palco per denunciare la violenza e il sessismo. E la Rai tutta è impegnata, non solo al Festival di Sanremo, "per veicolare una corretta rappresentazione dell'immagine delle donne e della doverosa promozione della parità". 'Boccata d'aria' per Amadeus, il pranzo in spiaggia con Fiorello, Nicola Savino conduttore dell'Altro Festival e tutto il team degli autori. Poi prove no stop all'Ariston, blindato dalle misure di sicurezza, tra pass elettronici, strade chiuse, scanner e metal detector in via di allestimento attorno alla 'zona rossa'. Al plotone dei superospiti, quasi tutti made in Italy, si aggiunge anche Zucchero, che sarà sul palco mercoledì, mentre Amadeus conferma a Domenica in che Fiorello farà capolino tutte le sere, presenza fissa - ma imprevedibile - come Tiziano Ferro. Giovedì con Francesca Sofia Novello e Georgina Rodriguez sul palco, all'Ariston potrebbero affacciarsi due 'fidanzati di', Valentino Rossi e Cristiano Ronaldo. Conferme non ce ne sono, ma c'è chi giura che CR7 abbia già prenotato un intero ristorante in centro città. (ANSA).