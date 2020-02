A Genova la fiera di Sant'Agata

Successo per la fiera di sant'Agata a Genova, dove migliaia di persone hanno affollato l'area ricca di banchi. "E' una fiera molto sentita dai genovesi, una fiera bellissima e un'occasione per passare la domenica con la famiglia: chi rispetta le tradizioni in qualche modo costruisce anche il futuro. Siamo qua anche per salutare i commercianti per i quali oggi è una giornata importante vista la debolezza che persiste nei consumi interni di questo paese, ma soprattutto per fare due passi e goderci questa domenica mattina". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti questa mattina in visita alla tradizionale Fiera di Sant'Agata a Genova.