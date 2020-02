Sampdoria: Ranieri "con Gattuso nuova linfa al Napoli"

Claudio Ranieri avverte la Sampdoria in vista del posticipo di domenica sera: "Dobbiamo prendere questo Napoli con le molle, è una signora squadra che vuole venire qui a prendersi i tre punti ma noi siamo pronti", spiega il tecnico blucerchiato che vuole dare continuità dopo il pareggio col Sassuolo. E sui partenopei aggiunge: "Mi aspetto un avversario gagliardo, ha trovato nuova linfa con Gattuso. Sarà un incontro tirato fino all'ultimo minuto".

Ranieri parla anche del mercato con gli arrivi di Antonino La Gumina ("E' un giocatore che a noi mancava, abile nel contropiede) e del giapponese Maya Yoshida: "Mi serviva un altro centrale di destra". Buone notizie dall'infermeria con il recupero del centrocampista Vieira che era acciaccato. Ieri Fabio Quagliarella ha compiuto 37 anni, il capitano è sempre più leader della squadra: "Sono convinto che in questo girone di ritorno ci regalerà diverse perle", dice ancora il tecnico che poi parla del ciclo di ferro che aspetta i blucerchiati: dopo il Napoli ci saranno Torino, Fiorentina e Inter. "Ora c'è il Napoli, grande rispetto ma noi cercheremo di fare la nostra partita con l'aiuto del nostro pubblico. Per noi sarà difficile ma anche per loro".