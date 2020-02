Maltempo: a Imperia assegnati 11,5 mln

Ammonta a 11 milioni e 586 mila euro la quota assegnata a Imperia, nell'abito del Piano di riparto dei fondi di protezione civile per il 2020, sulla base delle schede presentate dal Comune. Il decreto è stato firmato dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, Commissario straordinario del Governo per l'emergenza maltempo dell'autunno 2018. Le risorse saranno destinate ad opere di messa in sicurezza del territorio e di difesa della costa. Tra queste figurano ulteriori interventi sul Molo Lungo di Oneglia, divenuti necessari a causa dei danneggiamenti provocati dalle ultime mareggiate, e alcuni lavori già partiti in somma urgenza (Frana di Via Serrati, Strada Colla, Santuario di Montegrazie e altri). Previsti, inoltre, il potenziamento del molo lungo di Porto Maurizio e l'allungamento del moletto esterno. Per le opere di resilienza, sarà effettuato un consolidamento dell'argine e della strada in Via Ballestra in frazione Piani.

Il dettaglio dei lavori sarà reso noto dopo il decreto del Governo.