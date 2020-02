Genoa: Nicola, in campo con mentalità vincente

Un Genoa in parte nuovo quello che domani sfiderà l'Atalanta di Gasperini ma, per il tecnico Davide Nicola, nessun timore, nonostante il valore dell'avversario. "Dobbiamo avere solo una mentalità - dice -: andare a strappare qualcosa, fare punti e gioco sempre. Su questo mi sto concentrando. La nostra 'mission' è quella di riuscirci in qualsiasi tipo di partite e su qualsiasi campo".

Atalanta che fa comunque paura come insegna l'ultimo risultato, il 7-0 inflitto al Torino. "E' una squadra dal potenziale offensivo in termini di produzione di gioco importantissimo - spiega Nicola -. Ma non può costituire un limite alla nostra ambizione di fare una prestazione gagliarda, importante e organizzata. Vogliamo fare risultato. L'unico timore deve essere quello di non riuscire ad esprimere se stessi. Sarà una partita difficile, ma un'opportunità importante per sentirsi ancora più capaci o in ogni casa ci darà riscontri per migliorare ancora". (ANSA).