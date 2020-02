Genoa: Nicola contento del mercato "missione salvezza"

(ANSA) - GÉNOVA, 01 FEB - Vigilia della trasferta di Bergamo per un Genoa rivoluzionato dal mercato, ma il tecnico Nicola e il ds Marroccu sono apparsi soddisfatti di quanto fatto. "Sono tranquillamente contento di quello che siamo riusciti a fare nella nostra condizione che è ancora più difficile - ha sottolineato Davide Nicola -. Abbiamo rifiutato richieste per alcuni nostri giocatori importanti e cercato di portare elementi che potessero alzare il livello soprattutto dal punto di vista morale". "Abbiamo creato una task force: abbiamo una "missione salvezza", che è il primo obiettivo del Genoa e sono convinto che i giocatori che abbiamo tenuto possano dare un grandissimo contributo. Non vedo l'ora di rimettere tutti in forma".

"Si può fare sempre qualcosa di più - ha detto il ds Marroccu - ma il bilancio si dovrà fare a maggio. Le zone di campo dove volevamo rinforzarci sono state tutte coperte". (ANSA).