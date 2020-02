Genoa: Marroccu, Criscito mai messo su mercato da noi

(ANSA) - GÉNOVA, 01 FEB - "Criscito non è stato messo sul mercato dal Genoa, ma ha ricevuto un pressante interesse da parte della Fiorentina". Francesco Marroccu, ds del Genoa, spiega così il 'caso Criscito', con il Capitano del Genoa a un passo dal club viola. "La Fiorentina è rimasta attaccata all'operazione per più tempo rispetto ai vari Favilli, cercato da Roma e Torino, o quanto accaduto per Pinamonti e nel finale per Pandev".

Su quanto accaduto è intervenuto anche il tecnico Davide Nicola: "Con Mimmo ho già parlato molto tempo prima che accadessero queste cose- ha detto il tecnico -. Nella mia idea può ricoprire il ruolo che fa e anche un altro ruolo. Di lui mi fido e non ci son problemi. Sono ben contento che sia rimasto perché è alternativa tattica".

Lo stesso Criscito ha poi commentato tutta la vicenda attraverso il proprio profilo Instagram. "Sono stati giorni difficili ma con l'aiuto di tutti e il supporto del mister ne sono uscito più forte di prima pronto per le prossime sfide che ci aspettano sul campo, orgoglioso di far parte di questa società - ha scritto il capitano del Genoa -. Da capitano non ho mai pensato neanche un secondo di poter lasciare i miei compagni da soli in questa durissima battaglia e tutti insieme bisogna portare questo club alla salvezza". (ANSA).