Sequestrati 6 mila pezzi 'pericolosi'

(ANSA) - LA SPEZIA, 31 GEN - La Guardia di Finanza di Sarzana ha sequestrato oltre 6 mila articoli pericolosi di vario genere, tra cui bigiotteria e materiale di cancelleria, in una ditta gestita da cittadini cinesi. I finanzieri hanno eseguito un controllo alla ditta che ha sede a Sarzana dove hanno trovato materiali per un valore di quasi 5 mila euro tra cui abbigliamento e accessori per feste, in quanto privi di qualsiasi avvertenza e delle indicazioni minime delle informazioni relative al produttore, all'importatore e al paese di origine. Il responsabile dell'esercizio commerciale è stato segnalato alla Camera di commercio della Spezia e è stato sanzionato.