Sanremo: Amadeus giardiniere pianta mimosa

Amadeus giardiniere con il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri: la coppia ha piantato una mimosa e una tamerice, a La Vesca, uno dei luoghi panoramici più suggestivi della città, dopo una pedalata sulla ciclabile. Si tratta dei primi due dei 70 alberi che saranno piantati nella zona, per ricordare i 70 anni del Festival. Amadeus incontrato alcuni studenti, firmando autografi e scattando selfie insieme a loro. "Trovo che la mimosa sia una pianta bellissima - ha detto Amadeus - è un simbolo importante e io amo moltissimo il giallo". La piantumazione della mimosa è servita ad Amedeus anche per cancellare alcune sue frasi che gli sono valse l'accusa di sessismo. "La mimosa è la pianta della donna, dell'8 Marzo. Ma credo che la donna vada omaggiata sempre. Non credo che ci voglia una ricorrenza per farlo, va fatto tutto l'anno".

Il sindaco Biancheri ha ricordato che "da anni tramite il Festival Sanremo promuove la pista ciclo-pedonale e tutte le eccellenze del nostro territorio". (ANSA).