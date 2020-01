Sanremo: 15 outfit di alta sartoria Gai Mattiolo per Amadeus

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Per Amadeus, che ho avuto la fortuna di conoscere professionalmente anni fa a Sanremo Estate, ho realizzato 15 outfit di alta sartoria, con smoking e vestiti da gran sera, realizzati con broccati, sete e tessuti pregiati che ho fatto fare a telaio appositamente in Campania. Sono capi tutti ricamati a mano e sfoderano una palette di colori metallici che comprende argento, oro, bronzo e nero". A rivelare il "regale" guardaroba di Amadeus per la conduzione del Festival di Sanremo è lo stilista Gai Mattiolo, che veste da anni il conduttore. Di queste mise, alla fine, per le cinque serate ne indosserà una decina".

"Amadeus è davvero una persona carina - precisa lo stilista - molto serio , professionale. Sul suo conto sono state dette tante cose non vere, ma hanno parlato persone che non lo conoscono davvero. Nella vita privata Amadeus è molto riservato e ci tiene molto alla sua famiglia. L'estate scorsa ho avuto il piacere di realizzare anche gli abiti nuziali per lui e sua moglie che hanno detto sì in chiesa". (ANSA).