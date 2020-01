Sampdoria: arriva Yoshida dal Southampton

(ANSA) - GÉNOVA, 31 GEN - Innesto a sorpresa per la Sampdoria: arriva in prestito Maya Yoshida, dal 2012 al Southampton. Il difensore centrale giapponese aveva il contratto in scadenza a giugno col club inglese. 32 anni, gioca centrale.

Firmerà un contratto fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo. Un puntello per il reparto dopo l'arrivo di Lorenzo Tonelli dal Napoli che servirà a Claudio Ranieri visto che il tecnico dovrà rinunciare all'infortunato Alex Ferrari fino al termine del campionato. (ANSA).