Entro settembre 299 cantieri per 142 milioni

Entro settembre 2020 in Liguria 127 Comuni apriranno 299 cantieri del valore complessivo di 142 milioni di euro per riparare i danni provocati dal maltempo e dalle mareggiate nel 2018 e aumentare la resilienza del territorio. Lo annunciano il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario per l'emergenza maltempo Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. Tra gli interventi inseriti nel piano commissariale, cinque sono di competenza diretta della Regione per un ammontare complessivo di circa 2,7 mln che andranno ai Comuni di Taggia, Riva Ligure, Ameglia, Sarzana, Arcola e Albenga. Ai Comuni della Città Metropolitana di Genova andranno circa 42 mln, alla provincia della Spezia circa 20,6 mln, a Savona circa 42 mln e a Imperia 36,5 mln.