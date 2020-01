Genoa: possibili uscite a sorpresa, Favilli e Romero

(ANSA) - GÉNOVA, 31 GEN - Doppia possibile uscita inattesa nell'ultimo giorno di mercato per il Genoa. Si tratta di Andrea Favilli, richiesto dalla Roma e di Cristian Romero sul quale ci sarebbe vivo l'interesse del Bayer Leverkusen. Entrambi i casi però riguardano giocatori legati a doppio filo alla Juventus poiché sono in prestito, seppur con formule differenti, al Genoa proprio dalla società bianconera. Favilli, che in realtà piace anche alla Spal, rientrerebbe in un domino di attaccanti che ha come prerogativa iniziale la partenza di Kalinic dalla Roma e le società coinvolte, Genoa, Juventus e Roma ne stanno parlando in queste ore. Più complicata la trattativa per il difensore argentino a causa per i tempi stretti visto che il mercato chiuderà questa sera. L'offerta ai bianconeri da parte del club tedesco, secondo radio mercato, sarebbe di quelle importanti ma la Juventus ha un accordo con il Genoa per lasciare il giocatore in prestito fino a giugno a Genova. (ANSA).