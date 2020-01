Chiavari, strade con limite 30 km/h

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - A Chiavari arrivano leprime aree con velocità del traffico a 30 km/h. "Nell'ottica di una revisione del sistema di viabilità e di mobilità cittadina sono state individuate alcune zone che necessitano di interventi per aumentare il grado di sicurezza e vivibilità delle strade, nell'interesse dei residenti" ha spiegato l'assessore alla viabilità di Chiavari, Giuseppe Corticelli. Il primo limite in via Ritrovato ma sono allo studio altri interventi simili nel centro storico di Chiavari. Obiettivo dell'amministrazione comunale è ridurre lo smog e gli incidenti e un contestuale incremento della mobilità sostenibile.