Carige:Innocenzi,ora ritorno a crescita

(ANSA) - GENOVA, 30 GEN - Video messaggio di commiato dei tre commissari Carige ai dipendenti, alla vigilia dell'assemblea che nominerà il nuovo Cda concludendo i 13 mesi di commissariamento.

"La banca ora ha capitale e ha abbattuto i rischi. Ha azionisti forti di sistema che si sono affiancati ai tanti azionisti storici. Manca l'ultimo pezzo, difficile ma bello: il ritorno alla crescita e alla redditività. Il passaggio di testimone a Francesco Guido, Vincenzo Calandra e gli altri consiglieri è in piena continuità. Il loro obiettivo sarà questo: accelerare il piano, accelerare il progetto di 'riprendervi il futuro'. Noi da domani lasceremo la squadra di Carige, non saremo più in campo ma ci sposteremo di poco. Andremo in tribuna e saremo i vostri primi tifosi". "Quello che è successo dopo l'assemblea del settembre 2019 è eccezionale, forse unico - ha detto Innocenzi, già ad di Carige prima del commissariamento Bce -. La banca ha sperimentato una amministrazione straordinaria e, unico caso in Italia, si è risollevata".