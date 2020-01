Caprari lascia la Sampdoria, giocherà nel Parma

Gianluca Caprari saluta la Sampdoria e passa al Parma in prestito oneroso per 2,5 milioni più diritto di riscatto a 10 che diventa automatico al raggiungimento di alcuni obiettivi (presenze e gol). L'attaccante era arrivato a Genova nell'estate 2017. Per sostituirlo accordo raggiunto con l'Empoli per Antonino La Gumina che arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto per i blucerchiati, che seguono il baby dell'Atalanta, Ebrima Colley, per inserire un altro rinforzo nel reparto offensivo. (ANSA).