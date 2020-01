Bombardier: accordo per 12 mesi di cigs

(ANSA) - GENOVA, 30 GEN - Sulla vertenza Bombardier è stato siglato oggi al ministero del Lavoro un accordo per 12 mesi di cassa integrazione straordinaria per l'area di crisi industriale complessa di Savona. Lo annuncia in una nota Andrea Mandraccia, segretario Fiom Cgil Savona. L'intesa riguarderà in particolare la funzione di produzione dove sono impiegati 195 lavoratori.

"La costruzione di una partnership forte con un altro gruppo del settore produzione materiale rotabile rappresenta per noi l'obiettivo a cui bisogna lavorare", afferma però Mandraccia.

Il sindacalista spiega anche di aver fatto presente al Mise "la grande difficoltà nella quale rsu, organizzazioni sindacali e lavoratori si trovano a fronte della mancanza di informazioni rispetto alla produzione degli Zefiro 1000 destinati all'alta velocità" da realizzare con Hitachi che è "ad oggi, insieme alla produzione delle locomotive merci, il core business dello stabilimento".