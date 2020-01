Truffe finanziarie: chiuse indagini anche per Innocenzi

Per la truffa finanziaria ai danni di moltissimi risparmiatori tramite Sofia Sgr, il pm di Milano Bruna Albertini ha chiuso l'inchiesta per 23 persone, tra cui Angelo Lazzari il manager bergamasco già coinvolto nel caso dei 49 milioni della Lega ora spariti e Fabio Innocenzi, l'ex a.d pro tempore di Ubs Spa ed ex consigliere delegato di Ubs Europe e ora, fino a domani, commissario di Carige. Come risulta dall'avviso di conclusione delle indagini notificato dalla Gdf sono inoltre indagate come persone giuridiche, la stessa Sofia Sgr e Ubs Europe. (ANSA).