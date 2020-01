Nuovo Galliera: Bagnasco, ci siamo

(ANSA) - GENOVA, 29 GEN - "Finalmente, dopo anni e anni, si sono superate tutte le normative, gli adempimenti necessari e si è quindi agli inizi del lavoro". L'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, a margine della visita al Presidente della Regione Giovanni Toti, ricorda l'importanza del nuovo Ospedale Galliera. "Penso e spero che ci sia il consenso generale e la comprensione, da parte della città intera, perché non stiamo costruendo un albergo o un esercizio commerciale, ma l'ospedale che è assolutamente necessario e prioritario. Il vecchio Galliera una volta era l'ospedale più moderno del nostro paese, grazie alla volontà e alla sensibilità della Duchessa di Galliera, ma oggi più di così non è possibile fare. Quindi ne va della salute e dell'accoglienza, non solo della cura che certamente ha una professionalità notevole e riconosciuta, ma anche dell'aspetto di accoglienza dal punto di vista anche più strettamente logistico".