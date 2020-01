Musei liguri,bene trend pubblico in 2019

Sono positive le cifre dei visitatori nel 2019 nei musei liguri. Cresce in particolare il pubblico pagante al Palazzo Reale di Genova. Nel Polo museale della Liguria registrano aumenti gli ingressi soprattutto al Museo archeologico nazionale di Luni e tra le fortezze spicca la crescita di visitatori al Forte San Giovanni a Finale Ligure, per la prima volta aperto alle visite durante tutto l'anno, dove i visitatori sono aumentati del 70% a 26.500, e al Forte Santa Tecla a Sanremo, con 89.114 visitatori e un aumento del 64%.

Sono le cifre del 2019 diffuse dal Mibact in una nota.

Nel dettaglio, il Museo di Palazzo Reale chiude a 111.130 ingressi con oltre 54.500 paganti, contro i 113.287 e 50.623 paganti del 2018. Palazzo Spinola, fino al Natale 2019 chiusa in tutti i festivi, passa da 31.136 visitatori nel 2018 a 27.731, contenendo la discesa. Da dicembre 2019 il Museo ha potuto riaprire nelle domeniche restituendo al pubblico una consuetudine irrinunciabile.