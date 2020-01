Mise di Antonio Grimaldi per Emma D'Aquino

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Emma D'Aquino ha scelto lo stilista Antonio Grimaldi per il suo debutto da conduttrice sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2020. Atelier a Roma e una presenza consolidata nel calendario ufficiale dell'haute couture di Parigi, dove presenta le proprie collezioni già da qualche anno, Antonio Grimaldi ha scelto per la giornalista del Tg1, per la serata di mercoledì 5 febbraio, due creazioni presentate sulle passerelle parigine. Sono capi della collezione Spring/Summer 2020, reinterpretati per Emma D'Aquino sulle sue misure: un abito monospalla color glicine, in crepe cady di seta, dal taglio asimmetrico, ricamato su tulle, con cannette di cristallo color argento; un abito décolleté con ampia gonna composta da curve ellittiche e tagli asimmetrici, in mikado color rosa cipria, abbinato a una T-shirt ricamata con fettucce di jais con un effetto tricot, color platino.

La terza creazione è inedita, disegnata e creata su misura per la conduttrice. Si tratta di un abito da sera con scollatura "all'americana", color argento, su tulle di seta con ricami in filo lamé di cristalli e grovigli di fili di cuoio argentei.

(ANSA).