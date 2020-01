Emma, la prima volta da ospite al festival

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Emma Marrone sarà ospite della serata di apertura del Festival di Sanremo, martedì 4 febbraio.

Vincitrice di Sanremo 2012 con il brano "Non è l'inferno", co-conduttrice nell'edizione 2015 al fianco di Carlo Conti, Emma nel suo decimo anno di carriera torna a calcare il palco dell'Ariston, per la prima volta come ospite.

La cantante, oltre a presentarsi insieme al cast del nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, in cui interpreta il ruolo di Anna, si esibirà portando dal vivo un brano estratto dal suo ultimo album "Fortuna" e un medley dei suoi più grandi successi. (ANSA).