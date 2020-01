Virus Cina: Pucciarelli, il mondo chiude le frontiere, l' Italia no

"Inconcepibile! Il mondo chiude le frontiere, il Governo dei porti aperti le spalanca. Assurdo".

E' il messaggio che è stato pubblicato sulla pagina Facebook dalla senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, presidente della commissione per la tutela dei diritti umani. Nell'immagine allegata al 'post' viene infatti associato l'allarme per la diffusione del coronavirus (si vede una persona orientale dotata di mascherina e tuta protettiva), per il quale i Paesi stanno prendendo precisi provvedimenti di tipo preventivo e sanitario, e la vicenda dei 403 migranti che sono stati fatti sbarcare a Taranto dopo che sono stati salvati nel Mediterraneo dalla nave Ocean Viking. Nell'immagine, compaiono anche il premier Conte e la ministra Lamorgese. Il messaggio è ripetuto anche nella foto pubblicata: "Il mondo chiude le frontiere, il Governo italiano le spalanca". (ANSA).