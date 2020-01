A studio del Gaslini un 'grant' Telethon

Un progetto coordinato dal professor Federico Zara, dell'uoc di Genetica Medica dell'Istituto Gaslini ha vinto il bando Telethon 'Seed Grant' per ottenere fondi per la ricerca dall'Associazione Italiana Glut1 Onlus, che riunisce le famiglie dei pazienti affetti dalla rara malattia genetica. Lo studio del Gaslini è focalizzato proprio sulla sindrome da deficit di Glut-1, patologia caratterizzata da epilessia spesso resistente ai farmaci, anomalie del movimento e disturbi cognitivi ed è dovuta a un difetto nel trasporto del glucosio nel cervello.

L'iniziativa pilota 'seed Grant' mette a disposizione delle associazioni di pazienti le competenze della Fondazione Telethon nella valutazione dei progetti scientifici, per aiutarle a selezionare la migliore ricerca da finanziare con i fondi raccolti. Lo studio coordinato da Zara si propone di sviluppare nuovi strumenti molecolari per promuovere l'afflusso di glucosio nel cervello.