Superenalotto: tabaccai, non capiamo cosa stiamo vivendo

"Lo abbiamo appena saputo, ci hanno chiamato in tanti. Siamo contenti ma non abbiamo ancora realizzato quello che è successo, non capiamo cosa stiamo vivendo". Daniela e Riccardo Rocchi gestiscono una piccola tabaccheria edicola a Romito Magra, frazione di Arcola (La Spezia) sulla strada provinciale. Lì sono stati vinti oltre 67 milioni di euro grazie al 6 al Superenalotto. La tabaccheria si chiama Il Quadrifoglio e questo nome "ha proprio portato fortuna - dicono all'ANSA -. Non abbiamo idea chi sia il fortunato che con una schedina da 2 euro ha vinto questa somma, in tanti giocano piccoli importi. I nostri clienti sono del posto, ma anche persone di passaggio, siamo sulla strada tra Lerici e Sarzana. Domani sicuramente appenderemo un bel cartello e festeggeremo brindando. Non era mai successo che qualcuno vincesse una somma così importante". (ANSA).