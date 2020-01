Da Costa Crociere 700 posti di lavoro

(ANSA) - GENOVA, 28 GEN - Costa Crociere offre 700 nuove opportunità di lavoro a bordo delle proprie navi. Le selezioni, previste durante il 2020, avverranno attraverso due modalità: percorso di formazione finalizzato all'assunzione, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e totalmente gratuito per un totale di 380 figure, e i "Recruiting Day", appuntamenti a bordo delle navi con selezione diretta di 320 profili con esperienza. Il nuovo progetto di assunzioni è stato pianificato in funzione dell'arrivo di due nuove ammiraglie della flotta: Costa Smeralda, entrata in servizio lo scorso dicembre, e Costa Toscana, che solcherà i mari da giugno 2021. La prima tappa dei "Recruiting Day", in collaborazione con Monster, una delle principali piattaforme per la ricerca di lavoro in Italia, è prevista sabato 29 febbraio a Savona, a bordo di Costa Smeralda per selezionare 72 figure professionali: 10 responsabili dell'accoglienza; 13 addetti alle escursioni; 15 animatori e 15 animatori per bambini; 10 fotografi; 7 pasticceri, 2 casari.