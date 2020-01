Calcio: Samp, ingaggiato baby attaccante slovacco Strelec

(ANSA) - GENOVA, 28 GEN - E' atteso nei prossimi giorni a Genova l'attaccante slovacco David Strelec, 19 anni, che la Sampdoria ha acquistato a titolo definitivo dallo Slovan Bratislava. Nazionale under 21, quest'anno ha segnato quattro gol in otto partite. E' un investimento per il futuro ma farà parte già della rosa della prima squadra di Claudio Ranieri.

Intanto il Burnley, compagine di Premier League, ha chiesto informazioni sul centrocampista Vieira ma sul ragazzo c'è soprattutto il West Ham che potrebbe acquistarlo ora lasciandolo in prestito alla Samp fino al termine della stagione. (ANSA).