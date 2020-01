Gismondi 1754, accordo con Maris Collective

Gismondi 1754, società genovese quotata sull'Aim che produce gioielli di alta gamma, ha siglato un accordo per presentare i suoi gioielli nei negozi Maris Collective. Il marchio possiede e gestisce 25 multi-brand store specializzati nel retail di abiti, accessori e gioielli d'alta gamma in molti dei migliori hotel e resort di lusso del mondo, dalla California, ai Caraibi, alla Costa Rica, alle Hawaii.

L'accordo prevede nel breve-medio termine altre aperture nei Four Seasons Resort Punta Mita (Messico), Four Seasons Resort Lanai (Usa), Four Seasons Resort Costa Rica, a testimonianza del processo di espansione in corso nel Nord e centro America.