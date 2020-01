Calcio: Genoa; visite mediche e firma per Masiello

(ANSA) - GÉNOVA, 27 GEN - Visite mediche e contratto per Andrea Masiello, quinto rinforzo della campagna acquisti di gennaio del Genoa. Il difensore in arrivo dall'Atalanta nel pomeriggio ha sostenuto le visite mediche per poi raggiungere in serata il centro sportivo Signorini per firmare il contratto che lo legherà al Grifone sino al 2022. Per Masiello si tratta di un ritorno avendo già vestito la maglia del Genoa nella stagione 2007/2008. Con il suo arrivo sale a cinque il numero di giocatori arrivati per aiutare Nicola nella rincorsa verso la salvezza. Oltre a Masiello infatti il mercato di gennaio ha portato Perin, Destro, Behrami e lo svedese Eriksson.

Domani il difensore dovrebbe già sostenere il suo primo allenamento quando la squadra riprenderà gli allenamenti al Signorini. Domenica potrebbe peraltro esordire in rossoblù proprio contro la sua ex squadra visto che il Genoa farà visita all'Atalanta del grande ex Gian Piero Gasperini. (ANSA).