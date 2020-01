Bagnasco, non mi aspetto proroghe

Una proroga di papa Francesco nel governo pastorale dell'arcidiocesi di Genova "sarebbe già dovuta arrivare". Con queste parole l'arcivescovo Angelo Bagnasco, a margine della visita al sindaco Marco Bucci e ai dipendenti comunali, conferma che il suo mandato episcopale terminerà nel 2020.

A inizio 2018 papa Francesco aveva concesso al cardinale due anni di proroga nel governo pastorale dell'arcidiocesi di Genova proseguendo l'incarico oltre i 75 anni di età. "Le responsabilità continuano, un sacerdote non va mai in pensione, non è un problema, anche perché sono genovese quindi sicuramente mi fermo a Genova, non posso andare da un'altra parte", commenta Bagnasco. Il Papa avrebbe già avviato le consultazione per individuare il successore.