Sassuolo in 10, Samp non ne approfitta

(ANSA) - GENOVA, 26 GEN - Nemmeno con un uomo in più, nemmeno con il gran tifo del Ferraris: la Sampdoria non riesce a andare oltre lo 0-0 col Sassuolo mangiandosi così l'ottima occasione di agganciare i classifica proprio gli emiliano e allontanarsi dalla palude della zona B. Poche occasioni e poche emozioni nel pomeriggio genovese, con gli uomini di Ranieri che lasciano in pace Consigli per tutto il primo tempo. La Samp si spaventa al 53' e tenta finalmente la reazione con Gabbiadini, tiro respinto da Consigli, e con Quagliarella che calcia di poco fuori dallo specchio. Ranieri manda in campo Caprari al posto di uno spento Ramirez, Consigli nega la soddisfazione a Linetty al 70' e Regini prende il posto di Tonelli in campo per la prima volta da maggio, Veira per Bereszynki. Ma non c'è nulla da fare: Samp a quota 20 ma poteva andare decisamente meglio.