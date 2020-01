Partorisce sola in casa, Vf aprono a 118

(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - Partorisce da sola in casa e ad aprire ai sanitari del 118 sono stati i vigili del fuoco. È successo in via Balbi Piovera. La neo mamma è una ragazza venetenne che al momento della nascita del piccolo era in casa con la prima figlia piccola. La donna ha chiamato il 118 ma quando i sanitari sono arrivati la puerpera non è riuscita ad aprire la porta.

Sono dovuti così intervenire i pompieri che hanno buttato giù la porta. La ragazza e il neonato sono stati portati all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.