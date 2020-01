Mobili pagati non consegnati, protestano acquirenti

Una dozzina di famiglie ha manifestato di fronte a un mobilificio a Cogorno colpevole, hanno denunciato, di avere incassato soldi per la vendita di mobili che da mesi non vengono però consegnati ai clienti. L'insolita protesta è andata in scena a San Salvatore di Cogorno, nell'entroterra di Sestri Levante. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno identificato le persone e raccolto le motivazioni della protesta. In quasi tutti i casi mobili e arredi erano stati ordinati lo scorso anno e regolarmente erano stati versati gli acconti, ma nessuna merce è stata mai consegnata. I clienti che si ritengono truffati hanno anche formato un gruppo sui social per capire l'esatto numero di coloro che hanno fatto ordini e l'ammontare degli acconti. "Da mesi chiamiamo ma non risponde nessuno e il mobilificio è chiuso - spiega un acquirente - si vocifera che anche il personale ed i montatori siano in credito di decine di migliaia di euro. Da mesi questa storia va avanti e nella rete siamo finiti in tanti".