Genova for yachting cresce,11 nuovi soci

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - Genova for yachting, il cluster della nautica professionale genovese, cresce con l'ingresso di altre 11 aziende che provengono dalle più diverse realtà. Si va dal colorificio Boero Bartolomeo a Zunino Marmi, dal Centro Servizi Nautici alla Slam, dalla Cambiaso Risso Marine all'Agenzia Nautica Csn, da Oags Sc.A a Hbd, dallo Studio legale Mordiglia a quello Bonelli Erede al dottore commercialista Cinzia Farinetti. Genova For Yachting, con 45 soci oggi rappresenta circa 170 milioni di euro di fatturato diretto, oltre 400 dipendenti diretti, 500 mila metri quadrati occupati in porto, oltre 1000 fornitori tra Genova e tutta Italia, una forte propensione all'export e la capacità di creare - con un rapporto di 1 a 3 - un indotto sul territorio nei servizi, nell'accoglienza e il turismo, il commercio e la cultura.