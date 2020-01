Open Australia: Fognini vince in rimonta, litiga con l'arbitro

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Fabio Fognini vince al quinto set il match contro lo statunitense Reilly Opelka e approda al secondo turno degli Australian Open. Un match ad alta tensione visto che entrambi i tennisti, a turno, hanno trovato il modo per battibeccare con il giudice di sedia, Carlos Bernardes. "Non posso giocare con un arbitro che non mi da tranquillità - lo sfogo, in italiano, di Fognini -. Se lo chiede Rafael Nadal va tutto bene, ma se lo chiede Fognini... Se lo chiede Sua Maestà lo accontentano subito tutti. Sei una vergogna - ha aggiunto il ligure rivolto all'arbitro - non sei adatto a questo mestiere.

Non puoi darmi una penalità per lanciare la mia racchetta".

Anche Opelka se l'è presa con Bernardes perché non aveva penalizzato Fognini: "Sei patetico - le parole dello statunitense -. A me hai dato una penalità subito, lui l'ha fatto almeno tre o quattro volte". (ANSA).