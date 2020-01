Dalle multe 7 mln per le strade di Genova

Il Comune di Genova ha utilizzato nel corso del 2019 per la sicurezza stradale, 7 mln sui 21 totali ricavati dall'attività sanzionatoria relativa al codice della strada. Le cifre sono state fornite durante il consiglio comunale dall'assessore alla Sicurezza Stefano Garassino che ha risposto a un'interrogazione del consigliere Pd Alberto Pandolfo. La questione era incentrata proprio sull'impiego dei soldi arrivati dalle multe, secondo i dem aumentati nell'ultimo anno, per migliorare la situazione delle strade e per risolvere alcuni nodi di viabilità. Garassino ha presentato uno schema con alcune cifre. Su 42,9 mln di euro di sanzioni elevate, 19,6 finiscono nel fondo crediti di dubbia esigibilità, ovvero multe che forse non saranno mai pagate.

Restano a disposizione 21 mln al netto di alcune imposte, e sono riutilizzati per le attività della polizia locale e per la manutenzione: 1,4 mln vanno per la manutenzione della segnaletica verticale e 450 mila per quella orizzontale