Uccide anziana moglie e tenta suicidio

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - Omicidio ieri a Genova, in via Piombelli nel quartiere di Certosa. Un uomo di 88 anni, Aurelio Ottaviani, ha strangolato la moglie, Elisabetta Ugulino, 87 anni e poi ha tentato il suicidio. L'anziano, che ora si trova in stato di fermo in ospedale, ha spiegato di avere ucciso la moglie perché stava male e non voleva essere un peso per i figli. A scoprire il corpo senza vita è stata una delle figlie della coppia che ha avvisato subito la polizia. Sulla vicenda indagano gli investigatori della squadra mobile coordinati dalla procura.