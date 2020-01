Figlio uccide madre e si suicida

Omicidio-suicidio in un appartamento a Carcare, nel Savonese. Secondo le prime informazioni Mauro Torterolo, savonese di 71 anni ha ucciso la madre Elsa di 97 e poi si è suicidato. Sul posto Carabinieri, 118 e Croce bianca. L'uomo, sposato e con una figlia, da tempo si prendeva cura della madre che, affetta da Alzheimer, viveva a casa del congiunto. Secondo gli investigatori non è escluso che si sia trattato di un gesto dettato dall'esasperazione. Mauro Torterolo, avrebbe usato un fucile. Lo si apprende da fonti investigative. Inoltre, secondo quanto appreso, l'uomo avrebbe lasciato un biglietto alla figlia nel quale ha scritto 'Perdonami ma non ce la faccio più'