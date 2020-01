Corecom, verso segnale mobile gallerie

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - "Si sblocca la situazione di stallo sulle problematiche della telefonia mobile nella rete autostradale e ferroviaria della Liguria". Lo afferma il presidente del CoReCom Liguria, Vinicio Tofi, che nei giorni scorsi ha incontrato compagnie telefoniche, società concessionarie della rete autostradale e Rfi "per superare le difficoltà, più volte segnalate anche nell'aula del Consiglio regionale, legate sia il traffico dati che alle comunicazioni telefoniche e ai segnali radiofonici".

"Siamo riusciti a imprimere una svolta alle relazioni fra i diversi attori - spiega Tofi - nella consapevolezza che solo in un clima di collaborazione si possono superare, anche con notevoli risparmi, i problemi sollevati dall'utenza" si legge in una nota. "In questo primo incontro, a cui hanno partecipato tutti i soggetti invitati, il CoReCom si è posto come mediatore per trovare soluzione condivisa. Abbiamo convenuto su un secondo incontro tecnico e operativo il 9 marzo".