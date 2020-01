Pesca gamberetti buona ma prezzi bassi

Quintali di gamberetti rosa sono finiti in sole due ore di cala nella rete di un peschereccio a strascico di Sestri Levante. Una pesca si potrebbe dire miracolosa ma la delusione per i pescatori è sopraggiunta quando le decine di cassette sono state portate al mercato, prima quello locale, con vendita diretta a dieci euro al chilo, e poi inviati a Genova, dove 25 cassette sono tornate invendute mentre gli altri gamberetti, ritenuti ottimi per la frittura mista, sono stati pagati ai pescatori 0,50/1 euro al chilo. Questo tipo di gamberetto rosa non può essere congelato e va consumato entro un paio di giorni in quanto essendo delicato diventa di colore scuro. In Liguria nel mese di gennaio molti ristoranti sono chiusi e la domanda del settore risulta quasi dimezzata spiegano i pescatori.