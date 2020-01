Sabrina Salerno, a Sanremo porto la mia solarità

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - A Sanremo "porto me stessa, la mia solarità, la mia voglia di divertirmi, è un palco importante al quale tengo particolarmente". Parola di Sabrina Salerno, una delle donne che sarà all'Ariston con Amadeus, ospite a Un giorno da pecora su Rai Radio1.

Seguitissima sui social, "tra i politici che segue c'è Matteo Salvini", le fa notare il conduttore Giorgio Lauro. "E' mio figlio che me l'ha messo, ha quindici anni, è un fan di Matteo Salvini", la risposta della cantante e showgirl. Quanto all''amicizia' con Beppe Grillo, "è genovese come me, mi è capitato spesso di incontrarlo, ma amici è un parolone", spiega.

"L'ho conosciuto giovanissima, ci siamo trovati in più situazioni. Con i genovesi ho un'affezione particolare, come con Gino Paoli".

Le richieste più stravaganti dei fan sui social? "Far vedere i piedi, ma è pieno di casi strani". Top secret lo stilista che la vestirà al festival: "Non voglio mettere i tacchi alti - si limita a confessare - ma i 'Camperos', gli stivali texani.

Volete farmi fare le scale? Ho paura". Per molti è ancora una "bomba sexy", la incalza Lauro. "Sono una donna matura...

Diciamo che mi difendo bene: il mio fisico, grazie allo sport e a un'alimentazione costante, ha una buona tenuta". (ANSA).